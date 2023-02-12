У синьому пальті та з яскравим аксесуаром на шиї: принцеса Анна на спортивному заході

Днями 72-річна Анна зустрічалася з гравцями із Шотландії перед матчем Міжнародного союзу регбі шести націй між Шотландією та Уельсом на стадіоні Мюррейфілд в Единбурзі.

Принцеса була одягнена у коротке темносинє пальто та чорні штани зі стрілками, а взута у чорні чоботи на невисоких підборах.

На шиї у Анни був блакитний з жовтим шарф у клітинку, волосся вона зібрала у свою традиційну зачіску, а з прикрас одягла акуратні золоті сережки-цвяшки та брошку пришпилила до пальта. Принцеса була у чорних шкіряних рукавичках.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Минулого свого виходу принцеса Анна з'являлася на публіці в яскравішому луку і нагадала нам виходи її мами – королеви Єлизавети II. Тоді її Високість відвідала церемонію посадки дерев у парку Ендрюс під час свого візиту до Саутгемптона, графства Гемпшир.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

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