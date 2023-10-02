Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У синьому пальті та з золотим кольє на шиї: королева Камілла в Королівській академії танцю

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
1290
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У синьому пальті та з золотим кольє на шиї: королева Камілла в Королівській академії танцю

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Дружина короля опублікувала нове фото у Twitter у Міжнародний день людей похилого віку.

Міжнародний день людей похилого віку відзначається 1 жовтня починаючи від 1991 року. Був проголошений на 45 сесії Генеральної Асамблеї ООН під назвою міжнародний день для людей похилого віку.

Королева Камілла опублікувала звернення в соцмережах з нагоди цього свята.

"Сьогодні, щоб відзначити Міжнародний день людей похилого віку, я знаю, що справжня команда танцюристів зібралася в Королівській академії танцю для участі в серії семінарів, бесід та презентацій, до яких онлайн приєдналися друзі з усього світу. Як відданий, хоч і трохи скрипучий, Срібний Лебідь, я дуже хотіла надіслати вам свої найтепліші побажання прекрасного дня спілкування та веселощів, відзначаючи величезну користь, яку балет приніс у наше життя. Продовжуйте танцювати!" — сказала Її Величність королева.

Камілла супроводила підпис фотографією, де зазнімкована з танцюристами. Вона одягнена в синє пальто, взута у високі замшеві чоботи на підборах, а в неї на шиї сяє золоте кольє. Камілла мала чудовий вигляд поряд з іншими жінками-танцівницями.

Читайте також:

Із осоромленої коханки до королеви-консорт: історія Камілли Паркер-Боулз

Із осоромленої коханки до королеви-консорт: історія Камілли Паркер-Боулз

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1290
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація