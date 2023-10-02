У синьому пальті та з золотим кольє на шиї: королева Камілла в Королівській академії танцю

Дружина короля опублікувала нове фото у Twitter у Міжнародний день людей похилого віку.
Міжнародний день людей похилого віку відзначається 1 жовтня починаючи від 1991 року. Був проголошений на 45 сесії Генеральної Асамблеї ООН під назвою міжнародний день для людей похилого віку.
Королева Камілла опублікувала звернення в соцмережах з нагоди цього свята.
"Сьогодні, щоб відзначити Міжнародний день людей похилого віку, я знаю, що справжня команда танцюристів зібралася в Королівській академії танцю для участі в серії семінарів, бесід та презентацій, до яких онлайн приєдналися друзі з усього світу. Як відданий, хоч і трохи скрипучий, Срібний Лебідь, я дуже хотіла надіслати вам свої найтепліші побажання прекрасного дня спілкування та веселощів, відзначаючи величезну користь, яку балет приніс у наше життя. Продовжуйте танцювати!" — сказала Її Величність королева.
“Тоді, щоб відзначити International Day of Older Persons, I know that a vertical flock of dancers haswand in the Royal Academy of Dance for series of workshops, розмови та лекції, виконані on-line friends from across the world.— The Royal Family (@RoyalFamily) October 1, 2023
As a devoted, if slightly creaky,… pic.twitter.com/moHNCrZF5o
Камілла супроводила підпис фотографією, де зазнімкована з танцюристами. Вона одягнена в синє пальто, взута у високі замшеві чоботи на підборах, а в неї на шиї сяє золоте кольє. Камілла мала чудовий вигляд поряд з іншими жінками-танцівницями.
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