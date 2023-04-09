У синьому пальті з вишивкою на грудях: красива королева Камілла з королем Чарльзом на великодній службі

Члени британської королівської родини сьогодні відвідали великодню службу у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку у Віндзорі.
Король Чарльз III та королева Камілла очолювали королівську родину. Цього року велика родина короля зібралася на великодню службу вперше після смерті Її Величності королеви Єлизавети II.
Крім того, сьогодні, 9 квітня, у сім'ї згадують про дві інші важливі події: Чарльз і Камілла святкують вісімнадцяту річницю від дня свого весілля, а також сьогодні виповнюється два роки від дня смерті принца Філіпа, батька Чарльза та чоловіка Єлизавети II.
75-річна Камілла одягла темно-синю сукню-пальто з вишивкою на рукавах і декольте, доповнивши вбрання лаконічним капелюхом-пігулкою, в руці королева тримала синю сумку від Chanel, а взута була в сині замшеві туфлі від Eliot Zed.
З аксесуарів королева одягла годинник на чорному ремінці, кілька золотих браслетів на зап'ясті, зокрема і улюблений від Van Cleef & Arpels, а також перлинні сережки-кліпси, оскільки в неї не проколоті вуха. На грудях у неї була пришпилена діамантова брошка.
Чарльз теж був у темно-синьому костюмі, до якого підібрав світлу сорочку в тонку смужку та яскраву краватку з принтом.
Нагадаємо, у день річниці їхнього весілля ми згадували, який вигляд королева Камілла мала раніше і як перевтілювалася на шляху від домогосподарки до королеви Англії.
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