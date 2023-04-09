У синьому пальті з вишивкою на грудях: красива королева Камілла з королем Чарльзом на великодній службі

Члени британської королівської родини сьогодні відвідали великодню службу у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку у Віндзорі.

Король Чарльз III та королева Камілла очолювали королівську родину. Цього року велика родина короля зібралася на великодню службу вперше після смерті Її Величності королеви Єлизавети II.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Associated Press

Крім того, сьогодні, 9 квітня, у сім'ї згадують про дві інші важливі події: Чарльз і Камілла святкують вісімнадцяту річницю від дня свого весілля, а також сьогодні виповнюється два роки від дня смерті принца Філіпа, батька Чарльза та чоловіка Єлизавети II.

75-річна Камілла одягла темно-синю сукню-пальто з вишивкою на рукавах і декольте, доповнивши вбрання лаконічним капелюхом-пігулкою, в руці королева тримала синю сумку від Chanel, а взута була в сині замшеві туфлі від Eliot Zed.

Король Чарльз III та королева Камілла, принцеса Анна та принц Ендрю / Фото: Associated Press

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Associated Press

З аксесуарів королева одягла годинник на чорному ремінці, кілька золотих браслетів на зап'ясті, зокрема і улюблений від Van Cleef & Arpels, а також перлинні сережки-кліпси, оскільки в неї не проколоті вуха. На грудях у неї була пришпилена діамантова брошка.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Associated Press

Чарльз теж був у темно-синьому костюмі, до якого підібрав світлу сорочку в тонку смужку та яскраву краватку з принтом.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Associated Press

Нагадаємо, у день річниці їхнього весілля ми згадували, який вигляд королева Камілла мала раніше і як перевтілювалася на шляху від домогосподарки до королеви Англії.

Читайте також: