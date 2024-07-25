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У синьому сарафані з бантом на талії: Іванка Трамп продемонструвала гарний образ

У синьому сарафані з бантом на талії: Іванка Трамп продемонструвала гарний образ

У синьому сарафані з бантом на талії: Іванка Трамп продемонструвала гарний образ

Іванка Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

Донька експрезидента США поділилася з фоловерами новим знімком.

Іванка Трамп опублікувала в Instagram фото свого нового гарного образу. На знімку донька експерзидента постала у синьому двобортному сарафані з накладними кишенями. Талію вона підкреслила поясом, який зав'язала на бант.

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп
Іванка Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

В Іванки було ідеально рівне укладання з рівним проділом, макіяж смокі-айс і з нюдовою помадою, а також молочний манікюр.

"Поверніться до сонця, нехай тіні падають", – підписала світлину Трамп.

Нагадаємо, Іванка Трамп привітала свою доньку з 13-річчям і показала їхнє миле спільне фото.

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