У синьому штанному костюмі та нових сережках: королева Летиція на заході у Мадриді

Королева Іспанії взяла участь у новому заході сьогодні у Мадриді.

У межах святкування Міжнародного та Європейського дня людей з обмеженими можливостями королева Летиція головувала на ключовому заході, який покликаний пропагувати важливість загальної доступності робочого середовища для таких людей.

Королева Летиція з'явилася на заході у синьому штанному костюмі, жакет одягла у поєднанні з чорним трикотажним топом і взула чорні туфлі на підборах.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Летиція доповнила образ сережками від валенсійського бренду Boira Glass з білого золота, з яких звисала маленька прозора крапля. Схоже, це ювелірна новинка у її скриньці, раніше ми не бачили Летицію у цих сережках. Королева розпустила блискуче волосся і зробила гарний макіяж, підкресливши традиційно очі та губи.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

На вихідних Її Величність разом із чоловіком королем Філіпом VI відвідувала оперу, де з'явилася в шифоновій ніжно-пудровій сукні, розшитій паєтками від Teresa Helbig.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

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