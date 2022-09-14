У синьому топі і жовтому жакеті: Урсула фон дер Ляєн у символічному образі з'явилася у Європарламенті

Сьогодні, 14 вересня, Урсула фон дер Ляєн виступила із промовою на щорічному зверненні "Про становище Союзу" у Європарламенті. Це європейська політична традиція - щороку очільниця виконавчої гілки влади ЄС звітує перед закондавчою про досягнення минулого року й виклики майбутнього.

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Для цієї події Урсула обрала символічний образ. Вона поєднала синій топ і жовтий жакет із накладними кишенями, продемонструвавши таким чином свою підтримку Україні. До жакету політикиня прикріпила синьо-жовту стрічку зі значком Європарламенту. Верх вона доповнила чорними прямими штанями.

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Аутфіт фон дер Ляєн доповнила перлинним намистом і перлинними сережками-пусетами. Ніжний макіяж завершив її діловий лук.

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

До слова, почесною гостею заходу стала Олена Зеленська. У Європарламенті перша леді України постала в гарному ніжному образі. На ній був білосніжний костюм, який складався зі штанів зі стрілками і жакету з флористичною вишивкою, прихованими ґудзиками та квадратним вирізом з округлими кутами.

Олена Зеленська і Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Олена Зеленська і Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн повідомила у Twitter, що знову їде з робочим візитом до Києва.

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