У синьому твідовому вбранні: японська принцеса Како відвідала особливий захід

1 листопада принцеса Японії Како відвідала церемонію відкриття 41-го Національного ярмарку міського озеленення в Кавасакі. Перед церемонією відкриття принцеса відвідала парк Ікута Рекучі, міську зелену зону Тамака. Після цього вона відвідала церемонію висадження дерев.

Ярмарок був ініційований Міністерством землі, інфраструктури, транспорту та туризму 1983 року і відтоді проводиться у різних містах Японії щороку. Вона являє собою фестиваль квітів та зелені, щоб підвищити обізнаність громадськості щодо екології та важливості озеленення міст.

Для цього заходу 29-річна принцеса обрала вбрання синього кольору, яке включало в себе жакет з торочкою на рукавах і пряму спідницю. Своє вбрання принцеса доповнила милою зачіскою, чорним клатчем та невеликими синіми сережками з намистинами.

Принцеса Японії Како / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Како — друга дочка принца Акісіно та принцеси Кіко. Також вона молодша племінниця чинного японського імператора Нарухіто та імператриці Масако. Історію кохання її батьків, а також їхні весільні образи ми показували вам раніше. У своєму весільному луку принцеса Кіко використовувала тіару та сукню з накидкою.

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