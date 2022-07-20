У синьому вбранні і з патріотичними прикрасами: пані посол України в США на зустрічі з Байденами

Пані посол України в США Оксана Маркарова вчора, 19 липня, разом із Оленою Зеленською відвідали президентське подружжя США – Джо і Джилл Байденів у Білому домі.

Оксана Маркарова, Олена Зеленська, Джилл і Джо Байдени / Фото: Associated Press

Для свого візиту Маркарова обрала синій подовжений жакет, чорну блузку і синю спідницю міді.

Оксана Маркарова / Фото: Associated Press

Аутфіт вона доповнила чорними шкіряними туфлями на стійких підборах. На шиї у Маркарової була синьо-жовта прикраса з бісеру, на руці – синьо-жовтий браслет, а у вухах – жовті сережки.

Оксана Маркарова / Фото: Associated Press

Цікаво, чи домовлялися пані посол з першою леді України про кольори своїх образів? Бо вийшло дуже символічно, що Маркарова одягла синій лук, а Зеленська – жовтий.

Оксана Маркарова / Фото: Associated Press

Нагадаємо, у цьому синьому вбранні і з такою патріотичною прикрасою Оксана Маркарова з'являлася у березні на зустрічі із представниками делегації українських переговорників за участю їхніх польських колег із представниками Українського Кокусу Сенату США.

Оксана Маркарова / Фото: Getty Images

Читайте також: