У синьому вбранні і з патріотичними прикрасами: пані посол України в США на зустрічі з Байденами

Оксана Маркарова доповнила свій діловий образ аксесуарами у колір українського прапора.
Пані посол України в США Оксана Маркарова вчора, 19 липня, разом із Оленою Зеленською відвідали президентське подружжя США – Джо і Джилл Байденів у Білому домі.
Для свого візиту Маркарова обрала синій подовжений жакет, чорну блузку і синю спідницю міді.
Аутфіт вона доповнила чорними шкіряними туфлями на стійких підборах. На шиї у Маркарової була синьо-жовта прикраса з бісеру, на руці – синьо-жовтий браслет, а у вухах – жовті сережки.
Цікаво, чи домовлялися пані посол з першою леді України про кольори своїх образів? Бо вийшло дуже символічно, що Маркарова одягла синій лук, а Зеленська – жовтий.
Нагадаємо, у цьому синьому вбранні і з такою патріотичною прикрасою Оксана Маркарова з'являлася у березні на зустрічі із представниками делегації українських переговорників за участю їхніх польських колег із представниками Українського Кокусу Сенату США.
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