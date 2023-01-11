У синьому вбранні з бісером та в оптичних окулярах: елегантний образ Джилл Байден у Мексиці

Президент США Джо Байден і його дружина Джилл Байден із офіційним візитом відвідали Мексику для участі у саміті лідерів трьох країн Північної Америки.

У Національному палаці у Мехіко їх зустрічали президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор і його дружина Беатріс Гутьєррес Мюллер.

Джо і Джилл Байдени, Андрес Мануель Лопес Обрадор і Беатріс Гутьєррес Мюллер / Фото: Associated Press

Перша леді США мала чудовий вигляд в елегантному вбранні. На ній було синє пальто, розшите на лацканах бісером, і сукня з V-подібним вирізом із бісером.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Аутфіт Джилл доповнила чорними замшевими туфлями на шпильках. Вона зробила собі гарне укладання з локонами, макіяж із акцентом на очах і одягла на обличчя оптичні окуляри у бежевій оправі.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Вуха Байден прикрасила масивними діамантовими сережками у вигляді капель, шию – підвісками на золотих ланцюжках, а руки – золотими браслетами і каблучкою з камінням.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Нагадаємо, минулого разу Джилл Байден продемонструвала лук у різнокольоровій сукні міді від бренду Akris з принтом, коміром-стійкою, короткими рукавами і на ґудзиках.

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