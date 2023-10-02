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У жакеті кольору індиго і сукні в горошок: папараці заскочили принцесу Како в аеропорту

У жакеті кольору індиго і сукні в горошок: папараці заскочили принцесу Како в аеропорту

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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147
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У жакеті кольору індиго і сукні в горошок: папараці заскочили принцесу Како в аеропорту

Принцеса Како / Фото: Getty Images

Японська принцеса обрала для перельоту гарний аутфіт.

Папараці заскочили принцесу Како в аеропорту в префектурі Тотторі. Вона поверталася до Токіо. На Заході Японії вона відновлювалася після того, як у неї виявили позитивний результат тесту на COVID-19.

Како мала красивий вигляд. На ній була біла сукня міді у синій  гороховий принт. Талію вона підкреслила синім поясом-хусткою. Зверху принцеса одягла вкорочений жакет кольору індиго.

Принцеса Како / © Getty Images
Принцеса Како / Фото: Getty Images

Аутфіт Како доповнила білими туфлями і шкіряним клатчем кремового відтінку. Вона зробила акуратну зачіску, легкий макіяж із чорними стрілками і одягла на обличчя білу захисну маску. Завершила лук принцеса елегантними золотими прикрасами з перлами: сережками-пусетами, кольє і браслетом.

Нагадаємо, на бейсбольний турнір принцеса Како також одягла сукню в горошок.

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Дата публікації
Перегляди
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