У синьому жакеті і з ніжним макіяжем: Юлія Мендель показала новий діловий лук

Колишня речниця президента України любить хизуватися своїми образами.

Експрессекретарка президента України Володимира Зеленського - Юлія Мендель, опублікувала в Instagram Stories світлину свого нового ділового аутфіту.

На знімку вона постала у синьому жакеті і білому топі. Волосся Мендель ідеально рівно уклали, зробили боковий проділ та ніжний макіяж із чорними стрілками. У вухах у неї були сережки-кільця.

Юлія Мендель / Instagram Юлії Мендель

Минулого разу Юлія продемонструвала зухвалий лук, в якому вона з'явилася у фотосесії. На ній була коричнева мінісукня з квітковим принтом, червона шкіряна косуха з малюнком на спині та замшеві коричневі чоботи.

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