У синьому жакеті та білих джинсах-скіні: стильна княгиня Шарлін із сім'єю на тенісному турнірі

Княже подружжя взяло участь у церемонії нагородження фінального матчу турніру Monte Carlo Tennis Masters у Монако. Захід відбувся у заміському клубі Монте-Карло в Рокбрюн-Кап-Мартен поблизу Монте-Карло.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Associated Press

Шарлін мала чудовий вигляд цього дня. На княгині був синій жакет із золотими ґудзиками від Ralph Lauren, вартістю 3600 доларів, класична біла сорочка у тонку синю смужку від Polo Ralph Lauren за 189 доларів, білі джинси-скіні та туфлі із замші на невисоких підборах від Mano.

Елегантний лук Шарлін доповнила сережками з діамантами, своєю заручальною каблучкою, годинником Сartier на зап'ясті, легким денним макіяжем та стильним укладанням, а також зробила французький манікюр.

Княгиня Шарлін, князь Альбер II та їхній син принц Жак / Фото: Getty Images

Її чоловік Альбер був у чорному піджаку та світло-сірих штанях, одягнув білу сорочку та кольорову смугасту краватку. Принц Жак був у схожому аутфіті, як і його батько – у чорному піджаку, білій сорочці та пісочних штанях. Обидва були взуті у чорні шкіряні туфлі.

Княгиня Шарлін / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми показували, як принцеса Шарлін із дітьми та чоловіком побувала на спортивному заході.

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