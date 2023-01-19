У синьому жакеті та шарфі: принцеса Беатріс відвідала форум у Давосі

Принцеса Беатріс Йоркська була помічена на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.
Принцеса Беатріс відвідала конференцію 17 січня, а фото з нею опублікувала у своєму твітері доктор Анджула М'я Сінгг Байс, правозахисниця та голова Міжнародної ради Amnesty International.
34-річна принцеса Беатріс була у синьому жакеті із золотими ґудзиками The Extreme Collection за 597 євро, а на шию пов'язала темно-синій шарф.
У принцеси Йоркської було розпущене волосся, а в макіяжі вона лише трохи підкреслила очі.
Royals and Activism— Dr. Anjhula Mya Singh Bais (@Anjhula) January 17, 2023
Princess Beatrice #wef23 @wef pic.twitter.com/ThNlpxlsEm
Нагадаємо, у Всесвітньому економічному форумі у Давосі бере участь і перша леді України – Олена Зеленська. Вчора перша леді з'явилася на форумі в класичному діловому луку, а днем раніше перед своїм виступом не змогла стримати емоцій і розплакалася, коли їй повідомили про жахливу авіакатастрофу у Броварах, в якій загинули керівництво МВС та цивільні, зокрема й одна дитина.
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