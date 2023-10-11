У синьому жакеті та сірих штанях: елегантна принцеса Олена відвідала світську церемонію

84-річна королева Софія вручила соціальні нагороди Фонду Mapfre у Real Casino у Мадриді. Ми вже розглядали гарний білий аутфіт Її Величності. Її 52-річна дочка біла у молочно-білому топі з V-подібним вирізом на декольте, синьому подовженому жакеті та сірих штанях-кльош зі стрілками.

Королева Софія / Фото: Getty Images

Доповнила свій образ інфанта чорними гостроносими туфлями на підборах та невеликою чорною сумкою, яку несла в руках. Її волосся було зібране в низький пучок, на обличчі були чорні окуляри від сонця, на шиї прикраса з дрібних червоних намистин. Також на жакет Олена пришпилила дві брошки, одна була у вигляді павука. На її пальці виблискувала каблучка, а на зап'ясті кілька браслетів.

Інфанта Олена / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як майбутня королева Іспанії – принцеса Леонор – присягнула королю на урочистій церемонії у Головній військовій академії у Сарагосі, де навчається військової підготовки.

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