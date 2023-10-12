У синьому жакеті та вузьких джинсах: принцеса Уельська знову викликала фурор на публіці

Кейт і Вільям продовжують активно відвідувати різноманітні заходи на честь Всесвітнього дня психічного здоров'я, щоб акцентувати увагу на важливості психічного добробуту, особливо серед молоді.

Принц Вільям та принцеса Кейт сьогодні приїхали до Марлоу, щоб відвідати семінар з розумової підготовки, який проводить компанія SportsAid, покровителькою якої є Кетрін. Захід проходить у Національному спортивному центрі Бішам-Еббі.

Кейт та Вільям / Фото: Getty Images

Ми побачили принцесу Кейт знову в жакеті, цього разу синього кольору, до якого вона підібрала білий топ у рубчик і вузькі сині джинси у поєднанні з білими кросівками Veja, які вона часто носить. У принцеси було розпущене і як завжди накручене локонами волосся, на обличчі був денний макіяж, а у вухах сережки у вигляді зірок. Також ми помітили, що пальці Кетрін знову були у бинтах.

Принц Вільям одягнув блакитну сорочку, синій джемпер та темно-сині штани у поєднанні з кедами кольору гакі.

Принцеса Кейт / Фото: Getty Images

Візит подружжя Уельських спрямований на те, щоб пропагувати необхідність кращої підтримки молодих людей, які займаються спортом, та їхніх сімей, а також те, як вони можуть набути необхідних навичок, щоб отримати здоровий та щасливий досвід у спорті та житті, а також покращити свої розумові здібності.

Принцеса Кейт / Фото: Getty Images

Подружжя візьме участь у грі в голбол, паралімпійський вид спорту для людей з порушеннями зору. А також приєднаються до молодих спортсменів та візьмуть участь у двох практичних заняттях з розвитку розумової стійкості.

Вчора, нагадаємо, Кетрін відвідувала університет у Ноттінгемі.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Читайте також: