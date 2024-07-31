У синьому жакеті та зі строкатою хусткою на шиї: принцеса Анна вручила медалі на Олімпіаді

Королівська принцеса вручила нагороди на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.
Принцеса Анна привітала британця Адама Піті із завоюванням срібної медалі на дистанції 100 метрів брасом серед чоловіків у фіналі літніх Олімпійських ігор 2024 року у Нантеррі.
Її Високість була одягнена в темно-синій жакет і на шию пов'язала строкату хустку, в її вухах були лаконічні золоті сережки, на шиї золотий ланцюг, а волосся зібране у фірмову зачіску.
Нагадаємо, раніше принцесу Анну бачили на Олімпіаді у компанії її чоловіка сера Тімоті Лоренса, який її супроводжує. Поїздка принцеси до Франції була під сумнівом, оскільки Анна нещодавно перенесла легкий струс мозку і перебувала п'ять днів у лікарні.
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