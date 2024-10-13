У синьому жакеті зі бабкою на грудях: 85-річна королева Софія відвідала церемонію

Королева Іспанії Софія була присутня на урочистій церемонії у Мадриді.

Мати короля Філіпа VI відвідала прем'єру роботи-переможця XLI Премії королеви Софії за музичну композицію у Театрі Монументаль у Мадриді.

85-річна Софія була одягнена у синій жакет та чорні штани, які доповнила туфлями-човниками із замші. На жакеті у Її Величності була пришпилена золота брошка у вигляді бабки, на шиї було кілька золотих прикрас, а у вухах сережки-кільця невеликого розміру. Також королева зробила макіяж та манікюр та доповнила лук численними золотими браслетами та каблучками.

Королева Софія / Фото: Getty Images

Минулого виходу, нагадаємо, ми бачили королеву Софію в чорному аутфіті, коли вона відвідувала авіабазу в Торрехон-де-Ардосі.

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