У сірій сорочці і з ніжним макіяжем: Олена Зеленська під час онлайн-зустрічі

Олена Зеленська провела онлайн-зустріч зі спеціальним представником прем’єр-міністра Великої Британії з питань запобігання сексуальному насильству під час збройних конфліктів лордом Ахмадом Вімблдонським. Перша леді зазначила, що Лорд Ахмад нещодавно ініціював Міжнародний альянс із запобігання сексуальному насильству, до якого приєдналася Україна.

Олена опублікувала в Instagram знімки, зроблені під час відеозв'язку.

Лорд Ахмад / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Сексуальне насильство агресор свідомо використовує як зброю в цій війні. Іще більш жорстоку, іще більш цинічну, бо руйнує не лише тіло, але й психіку людей.

Постраждалим завжди важко про це говорити. І все-таки вони знаходять сили свідчити, а наші слідчі ці свідчення збирають. У структурі Офісу Генерального прокурора створене спеціальне управління для керування розслідуванням злочинів, пов’язаних із сексуальним насильством. І хоч би як нападник хотів це замовчати, ми постійно порушуємо цю тему у світі", - написала Зеленська у дописі.

Вона додала, що про сексуальні злочини російських загарбників вони будуть говорити на 67-й сесії Комісії ООН зі статусу жінок, яка відбудеться згодом у Нью-Йорку.

"Україна готова свідчити про злочинність російських методів ведення війни на всіх можливих майданчиках. Ми вже співпрацюємо з міжнародним кримінальним судом. І коли нарешті буде створено спеціальний міжнародний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України, на чому наполягає Україна, сексуальне насильство обов’язково стане його темою, щоб загарбників-ґвалтівників неодмінно наздогнало покарання", - написала перша леді.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Під час онлайнзустрічі Зеленська постала у чорному жакеті, сірій сорочці, з акуратним укладанням і ніжним макіяжем.

Нагадаємо, на зустріч із президентом США Джо Байденом у Києві Олена одягла коротке двобортне пальто вільного крою від українського бренду A.M.G., водолазку і штани-палацо від українського бренду Artem Klimchuk.

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