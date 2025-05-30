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У сірій сукні і короткому жакеті: вагітна принцеса Олександра з’явилася на публіці
Принцеса Люксембурзька Олександра з’явилася на публічному заході з сім’єю лише за кілька днів, як палац оголосив про її другу вагітність.
Принцеса та її чоловік Ніколя Багорі приєдналися до решти своєї сім’ї у неділю, коли вони були присутні на церемонії закриття Octave Celebrations.
Святкування Октави є одним із найстаріших щорічних релігійних свят у Люксембурзі на честь Богоматері Люксембурзької.
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Принцеса Олександра мала стильний вигляд у сірій сукні та короткому жакеті до тону, який підкреслював її вже помітний живіт. Поруч із Олександрою був її чоловік Ніколя Багорі.
Фотографіями в Instagram поділився Великий герцогський двір.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що друга дитина принцеси з’явиться на світ цієї осені.