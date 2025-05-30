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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
127
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1 хв

У сірій сукні і короткому жакеті: вагітна принцеса Олександра з’явилася на публіці

Принцеса Люксембурзька Олександра з’явилася на публічному заході з сім’єю лише за кілька днів, як палац оголосив про її другу вагітність.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Олександра та Ніколя Багорі, фото: .instagram.com/courgrandducale

Принцеса Олександра та Ніколя Багорі, фото: .instagram.com/courgrandducale

Принцеса та її чоловік Ніколя Багорі приєдналися до решти своєї сім’ї у неділю, коли вони були присутні на церемонії закриття Octave Celebrations.

Святкування Октави є одним із найстаріших щорічних релігійних свят у Люксембурзі на честь Богоматері Люксембурзької.

(гортайте фото праворуч)

Принцеса Олександра мала стильний вигляд у сірій сукні та короткому жакеті до тону, який підкреслював її вже помітний живіт. Поруч із Олександрою був її чоловік Ніколя Багорі.

Фотографіями в Instagram поділився Великий герцогський двір.

Принцеса Олександра та Микола Багорі

Принцеса Олександра та Микола Багорі

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що друга дитина принцеси з’явиться на світ цієї осені.

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