У сірій сукні і короткому жакеті: вагітна принцеса Олександра з’явилася на публіці

Принцеса Олександра та Ніколя Багорі, фото: .instagram.com/courgrandducale

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Принцеса та її чоловік Ніколя Багорі приєдналися до решти своєї сім’ї у неділю, коли вони були присутні на церемонії закриття Octave Celebrations.

Святкування Октави є одним із найстаріших щорічних релігійних свят у Люксембурзі на честь Богоматері Люксембурзької.

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Принцеса Олександра мала стильний вигляд у сірій сукні та короткому жакеті до тону, який підкреслював її вже помітний живіт. Поруч із Олександрою був її чоловік Ніколя Багорі.

Фотографіями в Instagram поділився Великий герцогський двір.

Принцеса Олександра та Микола Багорі

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що друга дитина принцеси з’явиться на світ цієї осені.