ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
67
Час на прочитання
1 хв

У сірій сукні розкішного дизайну й капелюсі: королева Максима з’явилася в елегантному образі в Гаазі

Її Величність обрала для важливої події сукню від нідерландського дизайнера.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Король Віллем-Александр, королева Максима і кронпринцеса Катаріна-Амалія

Король Віллем-Александр, королева Максима і кронпринцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Щорічно король Нідерландів Віллем-Александр бере участь у державному заході — виголошує тронну промову в День принца (Prinsjesdag) в Гаазі. У цій промові викладаються основні положення політики уряду на майбутню парламентську сесію. Також Його Величність згадав цьогоріч у своїй промові Україну та заявив, що Нідерланди й надалі нас підтримуватимуть. Після тронної промови міністр фінансів представив бюджет Палаті представників.

Король Віллем-Александр і королева Максима / © Getty Images

Король Віллем-Александр і королева Максима / © Getty Images

Король приїхав на цей захід зі своєю дружиною королевою Максимою і трьома їхніми доньками: принцесою Катаріною-Амалією, принцесою Алексією і принцесою Аріаною.

Король Віллем-Александр, королева Максима та їхні доньки / © Getty Images

Король Віллем-Александр, королева Максима та їхні доньки / © Getty Images

Максима, коли вийшла з карети, викликала справжній фурор в оригінальній і досить креативній сукні.

Королева була в сукні від нідерландського дизайнера Яна Таміньяу — сірому вбранні з рукавами, шлейфом, оздобленням бісером і спідницею-русалкою. Також у верхній частині її сукню прикрашало драпування тканини з напуском. Вбрання королева доповнила крислатим капелюхом із квітами та пір’ям від бренду головних уборів Berry Rutjes, шкіряними рукавичками, невеликим клатчем і набором з перлинних прикрас.

Король Віллем-Александр, королева Максима і кронпринцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Король Віллем-Александр, королева Максима і кронпринцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Красиві образи королеви Максими (48 фото)

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Король Віллем-Олександр та королева Максима на коронації / © Associated Press

Король Віллем-Олександр та королева Максима на коронації / © Associated Press

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима / © Associated Press

Королева Максима / © Associated Press

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима і король Вллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима і король Вллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима і король Вллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима і король Вллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима і королева Летиція / © Getty Images

Королева Максима і королева Летиція / © Getty Images

Королева Максима і король Віллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима і король Віллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
67
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie