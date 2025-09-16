У сірій сукні розкішного дизайну й капелюсі: королева Максима з’явилася в елегантному образі в Гаазі

Король Віллем-Александр, королева Максима і кронпринцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Щорічно король Нідерландів Віллем-Александр бере участь у державному заході — виголошує тронну промову в День принца (Prinsjesdag) в Гаазі. У цій промові викладаються основні положення політики уряду на майбутню парламентську сесію. Також Його Величність згадав цьогоріч у своїй промові Україну та заявив, що Нідерланди й надалі нас підтримуватимуть. Після тронної промови міністр фінансів представив бюджет Палаті представників.

Король Віллем-Александр і королева Максима / © Getty Images

Король приїхав на цей захід зі своєю дружиною королевою Максимою і трьома їхніми доньками: принцесою Катаріною-Амалією, принцесою Алексією і принцесою Аріаною.

Король Віллем-Александр, королева Максима та їхні доньки / © Getty Images

Максима, коли вийшла з карети, викликала справжній фурор в оригінальній і досить креативній сукні.

Королева була в сукні від нідерландського дизайнера Яна Таміньяу — сірому вбранні з рукавами, шлейфом, оздобленням бісером і спідницею-русалкою. Також у верхній частині її сукню прикрашало драпування тканини з напуском. Вбрання королева доповнила крислатим капелюхом із квітами та пір’ям від бренду головних уборів Berry Rutjes, шкіряними рукавичками, невеликим клатчем і набором з перлинних прикрас.

Король Віллем-Александр, королева Максима і кронпринцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images