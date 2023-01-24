У сірій сукні та колготах у сітку: експерша леді Франції Карла Бруні на показі Dior

Експерша леді Франції Карла Бруні вчора була заскочена фотографами на показі Christian Dior у Парижі.

55-річна дружина колишнього президента Франції Ніколя Саркозі приїхала на показ Dior Haute Couture сезону весна-літо 2023. Одягнена Карла була в сіру сукню-накидку, під якою була чорна водолазка, її талію підкреслював тонкий сірий ремінець, до образу вона підібрала чорні колготи та туфлі-човники з принтом і на підборах.

Карла Бруні / Фото: Getty Images

В руках Бруні тримала чорну сумку від Dior та сонцезахисні окуляри, на пальці у неї сяяла скромна каблучка з розсипом дрібних діамантів, а манікюр вона зробила у натуральних відтінках.

Також Карла уклала красивими локонами своє каштанове волосся, зробила легкий макіяж очей і лише трохи підкреслила губи матовою помадою.

Карла Бруні та Карлі Клосс / Фото: Getty Images

Показ Дому Christian Dior, нагадаємо, також відвідали модель Карлі Клосс, акторки Елізабет Дебікі і Розамунд Пайк, Аня-Тейлор Джой та інші знаменитості.

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