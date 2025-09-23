ТСН у соціальних мережах

У сірій сукні та мюлях від Burberry: принцеса Марія-Олімпія побувала на вечірці в Лондоні

Грецька принцеса Марія-Олімпія відвідала Лондонський тиждень моди.

Ольга Кузьменко
Принцеса Марія-Олімпія

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Знаменитість зазнімкували на вечірці після показу колекції Burberry сезону літо-2026 в межах Тижня моди в Лондоні в будівлі Chiltern Firehouse, що тимчасово відкрилася.

Принцеса приїхала на захід у сірій максісукні з поясом на талії та накидкою, доповнивши лук мініатюрною білою сумкою та мюлями на підборах від Burberry. Зазвичай Марія-Олімпія носить мінімум прикрас, і ця вечірка винятком не стала. Дівчина одягла лише один золотий браслет на зап’ястя, а також зробила легкий макіяж очей та насиченою помадою відтінку стиглої вишні нафарбувала губи.

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

А зовсім нещодавно принцеса була у Нью-Йорку. Вона відвідала показ мод Khaite в межах Тижня моди весна-літо 2026 у The Shed, де з’явилася в чорній трикотажній максісукні з довгими рукавами та мініатюрним вирізом «човник», доповнивши її широким поясом, що підкреслює талію, клатчем та босоніжками.

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

