У сірій сукні та шкіряних човниках: королева Летиція з чоловіком Філіпом була присутня на церемонії

У сірій сукні та шкіряних човниках: королева Летиція з чоловіком Філіпом була присутня на церемонії

Кілька днів тому королівське подружжя було присутнє на врученні Національної премії в галузі культури в музеї Прадо в Мадриді.

49-річна королева Летиція одягла на прийом сіру сукню на запах довжини трохи нижче колін, з подкатаними рукавами і доповнила вбрання коричневими туфлями-човниками на підборах і коричневим клатчем-конвертом. Скромний, але елегантний образ Її Величності прекрасно гармоніював з золотими сережками-висячками, золотою каблучкою на вказівному пальці від Karen Hallam, низьким пучком на голові і макіяжем в природних відтінках.

Королева Летиція і король Філіп VI / Getty Images

Король Філіп VI також був дуже елегантний в чорному класичному костюмі і білій сорочці, яку доповнив пісочною краваткою.

Королева Летиція і король Філіп VI / Getty Images

Зараз у короля і королеви дуже багато роботи. Днями Летиція сама відвідувала середню школу Сьюдад-де-Аро в місті Аро. Вперше за довгий час карантину Її Величність охоче фотографувалася на публіці.

Королева Летиція / Getty Images

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