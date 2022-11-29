У сірій сукні та в пальті без коміра: королева Максима на церемонії вручення премії

51-річна королівська особа традиційно мала стильний вигляд у сукні-олівці, доповненій масивною брошкою на грудях. Поверх сукні королева накинула чорне вовняне пальто від Maison Valentino без коміра і доповнила його чорними лакованими туфлями на шпильках Gianvito rossi, а в руках тримала лакований клатч.

Королева Максима / Фото: Getty Images

У королеви був насичений макіяж на обличчі, а волосся вона розпустила. А також одягла сережки-кліпси з великим камінням. Королева приїхала до музею Страат, щоб вручити нагороду. Цього року Дому Анни Франк було присуджено щорічну премію принца Бернгарда Cultuurfonds. (Анна Франк — єврейська дівчинка, уродженка Німеччини, яка після приходу Гітлера до влади ховалася з родиною від нацистського терору в Нідерландах).

Як повідомляє Daily Mail, організація отримає 100 000 євро, тому що протягом десятиліть вона "творчо і доводить до всього світу історію життя та ідеї Анни Франк", — сказала директорка фонду Кетлін Броєрс.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Премія Cultuurfonds присуджується від 2010 року. Минулого року вона була присуджена IVN Nature Education, а 2020-го року – танцювальному колективу ISH.

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