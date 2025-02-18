У сірій сукні та високих чоботях: королева Летиція продемонструвала стильний діловий лук

Для робочого заходу – першого цього тижня – королева Летиція обрала сіру сукню, в якій ми вже бачили її на 23-му кінофестивалі Ópera Prima Ciudad de Tudela. Це вбрання від каталонського бренду Cortana вартістю 880 євро. Сукня із запахом, перехрещеним V-подібним вирізом, довгими рукавами та злегка асиметричним подолом. Летиція доповнила її широким чорним поясом, який чудово підкреслював талію.

Взута королева була у високі чорні шкіряні чоботи від Nina Ricci на підборах, а в руках тримала чорну сумку на короткій ручці. Летиція розпустила волосся, зробивши ефектне укладання, виразніший, ніж зазвичай макіяж очей і губ, одягла золоті сережки-пусети, а на її пальці виблискувала улюблена каблучка Coreterno і, здається, вона навіть трохи нафарбувала нігті прозорим лаком.

Король Філіп VI був у синьому класичному костюмі, білій сорочці та синій краватці у квітковий принт. Пара мала, як завжди, дуже гармонійний вигляд.

Король Філіп VI та королева Летиція / Фото: Getty Images

Нагадаємо, минулого тижня ми бачили кілька образів королеви Летиції на публіці, вона була у жакеті з твіду та шкіряній спідниці на аудієнції у палаці Сарсуела.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Також у стильному штанному костюмі кольору марсала, коли відвідувала лікарню разом зі своїм чоловіком королем Філіпом VI.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

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