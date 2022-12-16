У сірій сукні та з сумкою за 345 євро: гарний вихід королеви Летиції

Королева Іспанії Летиція сьогодні провела зустріч із Радою піклувальників Молодіжного фонду FAD у штабквартирі ENDESA в Мадриді.

50-річна королева одягла на робочий захід сіру сукню, доповнивши її широким чорним поясом, що підкреслює талію. Поверх одягу вона накинула довге пальто чорного кольору, а в руках тримала сумку бренду Mauska "Rosario" середнього розміру на короткій ручці. Вартість такої сумки становить 345 євро.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Взута Летиція була у високі чоботи-панчохи із замші на тонких шпильках. У неї було розпущене волосся, на обличчі був легкий макіяж, вона одягла улюблені сережки Gold & Roses (у середньому ціна таких сережок від 500 євро і вище) та каблучку марки Karen Hallam.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Нагадаємо, вчора на заході сольно з'явилася старша дочка Летиції та короля Філіпа VI – спадкова принцеса Леонор. Вона одягла жакет із маминого гардеробу та приїхала на зустріч до офісу Червоного Хреста.

Принцеса Леонор / Фото: Getty Images

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