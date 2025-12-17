ТСН у соціальних мережах

У сірій сукні з драпуванням: елегантна королева Летиція відвідала ювілейний захід

Королева Летиція дістала з гардеробу одну з найулюбленіших зимових суконь, щоб відвідати важливий захід.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Летиція

Королева Летиція / © Getty Images

Сьогодні в Мадриді Її Величність була присутня на 20-річчі фонду «FundéuRAE» у Королівській іспанській академії. Для виходу на публіку Летиція обрала сіру сукню на запах і з драпуванням на грудях від бренду Cortana, яка ідеально акцентувала увагу на її фігурі за допомогою широкого поясу на талії.

Королева поєднувала вбрання з високими замшевими чоботями на стійких квадратних підборах, своєю улюбленою каблучкою Coreterno та сережками з потрійного золота зі своєї ювелірної скриньки від Gold & Roses. Волосся вона розпустила, розчесавши за проділом і зробила макіяж у натуральних відтінках.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Вчора, нагадаємо, Летиція головувала на засіданні Опікунської ради «Фонду FAD Juventud» у Мадриді, де публіка побачила її у стильному смугастому штунному костюмі та яскравій блузці з бантом.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

