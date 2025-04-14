У сіро-блакитному костюмі і прикрасах із великими перлами: імператриця Масако з чоловіком завітала на виставку

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / © Getty Images

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Імператор Японії Нарухіто та його дружина — імператриця Масако — відвідали Японський павільйон у межах міжнародної виставки Expo 2025 Osaka, яка відбувається в Осаці.

Там імператриця з’явилася у діловому костюмі сіро-блакитного відтінку, який складався з прямих штанів зі стрілками і жакета з одним ґудзиком і накладними клапанами для кишень. Лук Її Величність доповнила шовковим топом в тон вбрання і клатчем такого самого відтінку.

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / © Getty Images

Імператриця Масако взула шкіряні кремові туфлі на стійких підборах і підібрала елегантні прикраси з великими перлами. А ще у неї була зібрана зачіска і макіяж із чорними стрілками і рожевою помадою.

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Імператор Нарухіто був одягнений у чорний костюм, білу сорочку і смугасту краватку, яка мала гармонійний вигляд із образом його дружини.

Нагадаємо, імператриця Масако у ніжно-рожевому картатому костюмі з білою облямівкою постала на відкритті всесвітньої виставки Osaka Expo 2025 в Осаці.