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У сіро-блакитному костюмі і прикрасах із великими перлами: імператриця Масако з чоловіком завітала на виставку
Імператриця Японії цього разу обрала штанний костюм, який доповнила аксесуарами в тон.
Імператор Японії Нарухіто та його дружина — імператриця Масако — відвідали Японський павільйон у межах міжнародної виставки Expo 2025 Osaka, яка відбувається в Осаці.
Там імператриця з’явилася у діловому костюмі сіро-блакитного відтінку, який складався з прямих штанів зі стрілками і жакета з одним ґудзиком і накладними клапанами для кишень. Лук Її Величність доповнила шовковим топом в тон вбрання і клатчем такого самого відтінку.
Імператриця Масако взула шкіряні кремові туфлі на стійких підборах і підібрала елегантні прикраси з великими перлами. А ще у неї була зібрана зачіска і макіяж із чорними стрілками і рожевою помадою.
Імператор Нарухіто був одягнений у чорний костюм, білу сорочку і смугасту краватку, яка мала гармонійний вигляд із образом його дружини.
Нагадаємо, імператриця Масако у ніжно-рожевому картатому костюмі з білою облямівкою постала на відкритті всесвітньої виставки Osaka Expo 2025 в Осаці.