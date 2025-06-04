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У сіро-блакитному костюмі і з новою брошкою: Олена Зеленська з чоловіком вручила дітям нагороди
Подружжя Зеленських вручили дітям перші відзнаки «Майбутнє України».
Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська зустрілися з українськими дітьми, які пережили окупацію, депортацію, втрату рідних, надавали допомогу постраждалим, а також підтримують українських воїнів і займаються волонтерством.
Президентське подружжя вручило їм нову відзнаку «Майбутнє України». Відтепер нагородження цією відзнакою стане традиційним.
«Наші діти — це справжнє майбутнє України. Пишаємося, що в нас є такі люди — із цінностями, із відчуттям правильного. Дякуємо за ваші вчинки, за вашу сміливість. Найголовніше — за вашу небайдужість», — зазначила перша леді.
На заході Зеленська з’явилася у діловому костюмі сіро-блакитного відтінку, який складався із подовженого жакета і штанів-палацо. Вбрання вона скомбінувала з гостроносими туфлями.
Олена зробила акуратне укладання з боковим проділом, ніжний макіяж, вуха прикрасила золотистими сережками-пусетами, а до лацкану жакета прикріпила брошку з однією білою і двома блакитними намистинами.
Нагадаємо, Олена Зеленська на фестивалі Superhumans Reunion постала у діловому костюмі кольору крем-брюле, який складався з асиметричного жакета з ґудзиками в тон і широких штанів зі стрілками.