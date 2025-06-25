У сіро-блакитному жакеті з поясом-шнурком і з брошкою-квіткою: Олена Зеленська на діловій зустрічі

Пітер Гелб, Олена Зеленська і Кері-Лінн Вілсон / © Instagram Олени Зеленської

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Олена Зеленська зустрілася у Києві з генеральним директором Метрополітен-опери Пітером Гелбом і диригенткою Ukrainian Freedom Orchestra Кері-Лінн Вілсон. Перша леді подякувала їм за підтримку від самого початку повномасштабного російського вторгнення. Наразі вдалося реалізувати стажування для українських митців у Метрополітен-опері і створення сучасної української опери.

Крім того, дружина президента подякувала за принциповість Метрополітен-опери щодо відмови від співпраці з російськими виконавцями, які підтримують путінський режим.

Олена Зеленська, Кері-Лінн Вілсон і Пітер Гелб / © Instagram Олени Зеленської

«Українська позиція: обмеження мають торкнутися всіх російських творів взагалі — не повинна мати майданчиків культура, яку зробили своїм рупором убивці й загарбники. Натомість культура, яка обороняє себе та право людей бути вільними й живими на власній землі — українська культура, — повинна звучати якнайширше», — зазначила перша леді.

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Зеленська також запропонувала Метрополітен-опері стати амбасадором української сучасної і класичної музики.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

На зустрічі Олена постала у двобортному пастельному сіро-блакитному жакеті з поясом-шнурком, який вона скомбінувала з чорними широкими штанями і чорними туфлями. До лацкану жакета перша леді прикріпила брошку KVITKA від українського бренду GUZEMA.

Пітер Гелб, Олена Зеленська і Кері-Лінн Вілсон / © Instagram Олени Зеленської

Зеленська зробила укладання з м’якими локонами, ніжний макіяж і завершила лук сережками-пусетами.

Нагадаємо, Олена Зеленська на концерт у столиці сходила у діловому чорному штанному костюмі і слінгбеках.

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