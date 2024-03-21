У сіро-помаранчевому аутфіті: стильна королева Максима приїхала до школи

Королева Нідерландів була присутня на заході KiKiD talk to me у школі Tobiasschool, яка підтримується організацією MindUS та розробляє програми з питань психічного здоров'я для молоді.

Її Величність королева Максима є почесною покровителькою MindUS.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Максима була в помаранчевому топі, сірому об'ємному пальті та широких штанах зі стрілками, а взута в замшеві туфлі-човники на підборах. Королева доповнила образ великими сережками з квітами та перлами, кількома каблучками, браслетами на зап'ясті, зробила світлий манікюр і тримала в руках сірий клатч-конверт. У неї було розпущене волосся та макіяж на обличчі.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Декількома днями раніше королева Максима відвідала конференцію з циркулярної економіки в Де Васімі в Наймегені. Тоді на ній була золота блузка, бронзова спідниця-олівець з поясом на талії, золоті замшеві туфлі-човники на підборах і пальто Max Mara.

Королева Максима / Фото: Getty Images

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