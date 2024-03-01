У сіро-жовтій сукні та замшевих човниках: королева Максима відвідала захід із чоловіком

Королева Нідерландів Максима повернулася з поїздки до Колумбії додому і одразу вирушила з чоловіком-королем на новий захід.

Король Віллем-Олександр та королева Максима зустрілися з мером Амстердама Фемке Галсемою перед розмовою з двома амстердамськими групами про вплив ситуації у секторі Газа та Ізраїлі.

Королева Максима і король Віллем-Олександр із Фемке Галсемою / Фото: Getty Images

Максима була в сіро-жовтій сукні від Natan Couture з вирізом "човник" і в'язаним подолом, доповнивши вбрання темно-сірими човниками на підборах від Gianvito Rossi та маленьким сірим клатчем під пахвою.

Королева зібрала волосся в пучок, зробила насичений макіяж очей та доповнила образ масивними сережками Dublo Esp. Також на зап'ястях у королеви було традиційно багато браслетів, а на пальцях кілька каблучок. Манікюр цього разу Максима вирішила не робити.

Королева Максима і король Віллем-Олександр із Фемке Галсемою / Фото: Getty Images

Король також мав елегантний вигляд і був одягнений у темно-синій класичний костюм, білу сорочку та червону краватку у принт.

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