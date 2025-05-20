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У сірому блейзері і широких штанях: Кейт Бланшетт сходила на улюблену виставку королеви Єлизавети II
Австралійська акторка Кейт Бланшетт відвідала відкриття квіткової виставки Chelsea Flower Show, яку любила покійна королева Єлизавета II.
Кейт приїхала на виставку у блакитній сорочці, сірому подовженому блейзері та об’ємних штанях із високою талією та поясом. Вона взула зручні чорні кеди і одягла сонцезахисні окуляри у білій оправі зі світлими лінзами.
У Бланшетт було розпущене світле волосся і легкий макіяж був на обличчі. Акторка невимушено позувала фотографам, у руках при цьому тримала кілька буклетів.
Зазначимо, вчора увечері виставку відвідали король Чарльз III та королева Камілла. Монарх обожнює сад і все, що з ним пов’язане. Також на виставці був і Девід Бекхем, він спілкувався з королем та королевою.