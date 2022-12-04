У сірому блейзері та золотих сережках: Олена Зеленська відвідала відкриття форуму

У межах заходу за участю громадських активістів, представників міжнародних організацій та міністерств відбулися дві тематичні панелі: "Самореалізація через зайнятість" і "Нова формула відновлення".

У виступі Олена Зеленська акцентувала на терміні "філософія спроможності", винесеному в назву форуму.

"Спроможність – це здатність до здійснення. І водночас спроможність – це й наявність сприятливих умов, обставин, які допомагають у здійсненні. Мені здається, що це формула нашої сьогоднішньої дискусії: які умови мають бути створені в державі та суспільстві, щоб кожна людина в Україні, зокрема з інвалідністю, була спроможна жити на повну, реалізовувати себе, не мати бар’єрів", – сказала дружина президента.

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Перша леді нагадала, що саме в цей день, Міжнародний день людей з інвалідністю, два роки тому Глава держави підписав указ про створення Національної стратегії безбар’єрності. Цьому передувала довга дискусія про рівні права та можливості для всіх громадян, що почалася навесні 2020 року.

"Під час карантину через ковід кожен з нас отримав досвід повної або часткової ізоляції. Тоді Київський міжнародний інститут соціології провів загальнонаціональне дослідження, що дало розуміння, які бар’єри потрібно здолати першочергово. Два роки тому об’єдналися експерти й представники влади, громадянського суспільства та бізнесу. Спільними зусиллями було сформовано унікальний для України документ – Національну стратегію безбар’єрності – та План дій до неї, що став дорожньою картою для міністерств", – розповіла Олена Зеленська.

Учасники форуму обговорили нові підходи до самореалізації через зайнятість, реабілітацію та соціальні послуги, відновлення та розвиток спроможності людей з інвалідністю, зокрема з урахуванням викликів війни.

Світлинами із заходу Олена Зеленська поділилася на своїй сторінці в Instagram. На захід перша леді приїхала у чорній водолазці, чорних штанях та сірому блейзері, доповнивши лук золотими сережками, лаконічною зачіскою та макіяжем.

Цього тижня, нагадаємо, ми бачили Олену Зеленську в Лондоні. Вона зустрілася там з королем Чарльзом та відвідала прийом королеві Камілли у Букінгемському палаці. Та ще побувала на кількох важливих заходах.

Олена Зеленська і королева Камілла / Фото: Getty Images

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