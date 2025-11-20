ТСН у соціальних мережах

У сірому двобортному жакеті і з брошкою-квіткою: новий діловий образ Олени Зеленської

Перша леді опублікувала у соцмережі відео, присвячене Всесвітньому дню дитини.

Сьогодні, 20 листопада, відзначають Всесвітній день дитини. З цієї нагоди Олена Зеленська записала відео, у якому повідомила, що цьогоріч Україна вперше відзначає цю дату разом із усім світом.

«Питання захисту дитячих прав постає особливо гостро зараз, під час повномасштабного вторгнення Росії до України. Щодня ми вимушені боротися за право наших дітей на життя, освіту, щасливе й безтурботне дитинство. Для цього докладають зусиль українські воїни, педагоги, батьки, урядові та неурядові інституції», — зазначила перша леді.

На відео Олена постала у діловому образі. На ній був сірий двобортний подовжений жакет приталеного силуету з клапанами для кишень. Із прикрас вона використала лаконічні сережки-кільця і брошку Kvitka від Guzema Fine Jewelry. Свій аутфіт Зеленська завершила акуратним укладанням і ніжним макіяжем.

Нагадаємо, Олена Зеленська під час онлайн-виступу на саміті продемонструвала ніжний образ у жакеті небесно-блакитного кольору.

