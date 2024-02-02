У сірому джемпері та джинсах: принцеса Марія-Олімпія побувала на тусовці у Лондоні

Знаменита британка зібрала друзів на вечірку свого винного бренду Della Vite Valentine (бренду сестер Делевінь) у саду Ivy Chelsea Garden у Лондоні.

Принцеса Марія-Олімпія / Фото: Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія приїхала на паті у темно-сірому джемпері та світло-чорних джинсах, взула чорні черевики на пласкій підошві та зі шнурівкою та завершила образ ледь помітним денним макіяжем та чорним манікюром.

Вечірку також відвідала британська принцеса Беатріс. На тусовку Беатріс приїхала в білій сорочці ME+EM, сірому жилеті з м'яким вузлом від Zara і в шерстяній спідниці міді теж від Zara. Образ принцеса доповнила чорними оксамитовими лоферами Gucci.

Принцеса Беатріс / Фото: Getty Images

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