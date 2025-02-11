У сірому джемпері та штанях до тону: Меган Маркл побувала на екскурсії у Вістлері

Герцогиня Сассекська побувала на екскурсії музеєм аборигенських ремесел. Цього разу на публіці Меган з'явилася у сірому трикотажному джемпері та сірих вовняних широких штанях із високою талією.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

У неї було розпущене волосся, гарний макіяж підкреслював риси обличчя, а на шиї було знамените кольє-цвях від Cartier. Герцогиня була усміхненою і перебувала у чудовому настрої, на публічних заходах вона анітрохи не хвилюється і насолоджується оваціями, почуваючись, як риба у воді, чого не скажеш про її чоловіка принца Гаррі.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Нагадаємо, вчора подружжя взяло участь у спеціальному вечорі у Вістлері – місті, яке розділяє "Ігри нескорених" із Ванкувером.

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