У сірому кейп-пальті та з обідком на голові: королева Матильда на пам'ятному заході

Король та королева Бельгії були присутні на пам'ятних заходах на честь 80-річчя визволення німецько-фашистського концентраційного табору смерті Освенцим-Біркенау у Польщі.
Король Філіп та королева Матильди запалили свічки під час головної урочистості з нагоди 80-ї річниці визволення німецького концтабору. Поділилися і кількома фото у своєму Instagram.
Королева Матильда приїхала на захід у сірій сукні міді та сірому кейппальті та з обідком на голові. На заході вона сиділа поруч із королем Чарльзом III.
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"Сьогодні король і королева разом із представниками близько 50 інших країн відзначають 80-ту річницю звільнення концентраційного табору смерті Освенцим. Табір смерті став символом масового знищення безневинних мирних жителів.
Давайте не забувати цієї темної сторінки в історії людства, особливо в часи, коли антисемітизм і злочини на ґрунті ненависті все ще існують", — йдеться у повідомленні палацу.
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