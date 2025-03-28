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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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306
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1 хв

У сірому костюмі і туфлях на шпильках: прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні на зустрічі з президентом Польщі

Автор публікації
Аліна Онопа Аліна Онопа
Джорджа Мелоні

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні зустрілася у Римі, у палаццо Кіджі, з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Анджей Дуда і Джорджа Мелоні / © Associated Press

Анджей Дуда і Джорджа Мелоні / © Associated Press

Для цієї зустрічі політикиня підібрала діловий аутфіт у білому топі і сірому костюмі, який складався з двобортного жакета зі срібними ґудзиками і широких штанів зі стрілками. Вбрання Мелоні доповнила сірими замшевими туфлями на високих шпильках.

Анджей Дуда і Джорджа Мелоні / © Associated Press

Анджей Дуда і Джорджа Мелоні / © Associated Press

Джорджа зробила ідеально рівне укладання і макіяж із рожевою помадою.

Анджей Дуда був одягнений у класичний чорний костюм, білу сорочку і чорну краватку.

Анджей Дуда і Джорджа Мелоні / © Associated Press

Анджей Дуда і Джорджа Мелоні / © Associated Press

Нагадаємо, Джорджа Мелоні взяла участь у круглому столі у Брюсселі, де вона з'явилася у червоному костюмі і білому светрі. У вухах у неї були сережки-люстри.

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