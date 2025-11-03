- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 101
- Час на прочитання
- 1 хв
У сірому костюмі і з новою красивою зачіскою: діловий образ Олени Зеленської
Перша леді України з чоловіком-президентом відвідали центр, де захисники, які втратили зір, проходять реабілітацію та адаптацію.
Президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена Зеленська зустрілися у Києві із захисниками, які втратили зір і нині вони проходять реабілітацію й адаптацію у центрі навчання орієнтування в просторі та мобільності Trinity Hub. Світлини та відео звідти президентське подружжя опублікувало у спільному дописі в Instagram.
Зеленські поспілкувалося з ветеранами з порушенням і втратою зору, які пройшли навчання та реабілітацію в центрі. Президент вручив їм сертифікати про завершення курсу адаптації.
Там Олена Зеленська з’явилася у діловому сірому костюмі, який складався з двобортного жакета і штанів вільного крою зі стрілками, та в світло-бежевій сорочці.
Аутфіт перша леді доповнила чорними гостроносими туфлями на шпильках. У неї був ніжний макіяж і лаконічні сережки у вухах.
А ще Олена продемонструвала нову красиву зачіску з боковим проділом: волосся у неї було укладене в локони, а бокові пасма закріплені ззаду. Першій леді дуже пасує така зачіска.
Володимир Зеленський був одягнений у чорний поло-лонгслів, чорні штани і чорні кросівки.
Нагадаємо, Олена Зеленська у чорному пальті і з шовковою хусткою з принтом з’явилася на відкритті пам’ятника королеві Еллісів в Осло.