У сірому костюмі і з новою красивою зачіскою: діловий образ Олени Зеленської

Перша леді України з чоловіком-президентом відвідали центр, де захисники, які втратили зір, проходять реабілітацію та адаптацію.

Володимир та Олена Зеленські

Володимир та Олена Зеленські / © Instagram Олени Зеленської

Президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена Зеленська зустрілися у Києві із захисниками, які втратили зір і нині вони проходять реабілітацію й адаптацію у центрі навчання орієнтування в просторі та мобільності Trinity Hub. Світлини та відео звідти президентське подружжя опублікувало у спільному дописі в Instagram.

Володимир та Олена Зеленські / © Instagram Олени Зеленської

Володимир та Олена Зеленські / © Instagram Олени Зеленської

Зеленські поспілкувалося з ветеранами з порушенням і втратою зору, які пройшли навчання та реабілітацію в центрі. Президент вручив їм сертифікати про завершення курсу адаптації.

Там Олена Зеленська з’явилася у діловому сірому костюмі, який складався з двобортного жакета і штанів вільного крою зі стрілками, та в світло-бежевій сорочці.

Володимир та Олена Зеленські / © Instagram Олени Зеленської

Володимир та Олена Зеленські / © Instagram Олени Зеленської

Аутфіт перша леді доповнила чорними гостроносими туфлями на шпильках. У неї був ніжний макіяж і лаконічні сережки у вухах.

Володимир та Олена Зеленські / © Instagram Олени Зеленської

Володимир та Олена Зеленські / © Instagram Олени Зеленської

А ще Олена продемонструвала нову красиву зачіску з боковим проділом: волосся у неї було укладене в локони, а бокові пасма закріплені ззаду. Першій леді дуже пасує така зачіска.

Володимир та Олена Зеленські / © Instagram Олени Зеленської

Володимир та Олена Зеленські / © Instagram Олени Зеленської

Володимир Зеленський був одягнений у чорний поло-лонгслів, чорні штани і чорні кросівки.

Нагадаємо, Олена Зеленська у чорному пальті і з шовковою хусткою з принтом з’явилася на відкритті пам’ятника королеві Еллісів в Осло.

