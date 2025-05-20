У сірому костюмі і з сумкою Louis Vuitton: фотографи заскочили Бріжит Макрон у супроводі охорони під час прогулянки

Бріжит Макрон / © Getty Images

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Фотографи зазнімкували Бріжит Макрон під час її з чоловіком-президентом офіційного візиту до Албанії. Перша леді в оточенні охорони прогулювалася площею Скандербега і йшла до Національного театру у Тирані на саміт «Пріоритетна Європа» Ініціативи майбутніх інвестицій.

Бріжит мала стильний вигляд у білому топі і сірому костюмі, який складався з прямих штанів зі стрілками і жакета, до ґудзика якого була прикріплена цікава шкіряна коричнева смужка з фірмовим принтом бренду Louis Vuitton.

Бріжит Макрон / © Getty Images

Вбрання вона скомбінувала із замшевими світлими туфлями на шпильках. У руці перша леді несла містку чорну сумку з монограмою Louis Vuitton.

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Пані Макрон доповнила свій лук об’ємною перукою, макіяжем смокі-айс, ланцюжками на шиї, каблучками з камінням і чорними сонцезахисними окулярами.

Нагадаємо, Бріжит Макрон на зустрічі з президентським подружжям Албанії з’явилася в елегантній сукні кольору бургунді довжини міді і з єпископськими рукавами.