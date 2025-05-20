ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
261
Час на прочитання
1 хв

У сірому костюмі і з сумкою Louis Vuitton: фотографи заскочили Бріжит Макрон у супроводі охорони під час прогулянки

Першу леді Франції сфотографували в Албанії.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Бріжит Макрон

Бріжит Макрон / © Getty Images

Фотографи зазнімкували Бріжит Макрон під час її з чоловіком-президентом офіційного візиту до Албанії. Перша леді в оточенні охорони прогулювалася площею Скандербега і йшла до Національного театру у Тирані на саміт «Пріоритетна Європа» Ініціативи майбутніх інвестицій.

Бріжит мала стильний вигляд у білому топі і сірому костюмі, який складався з прямих штанів зі стрілками і жакета, до ґудзика якого була прикріплена цікава шкіряна коричнева смужка з фірмовим принтом бренду Louis Vuitton.

Бріжит Макрон / © Getty Images

Бріжит Макрон / © Getty Images

Вбрання вона скомбінувала із замшевими світлими туфлями на шпильках. У руці перша леді несла містку чорну сумку з монограмою Louis Vuitton.

Пані Макрон доповнила свій лук об’ємною перукою, макіяжем смокі-айс, ланцюжками на шиї, каблучками з камінням і чорними сонцезахисними окулярами.

Нагадаємо, Бріжит Макрон на зустрічі з президентським подружжям Албанії з’явилася в елегантній сукні кольору бургунді довжини міді і з єпископськими рукавами.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
261
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie