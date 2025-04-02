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У сірому костюмі та чоботях кольору марсала: королева Мері та її чоловік на зустрічі з мером Парижа
Король Фредерік X та королева Мері провели ще одну ділову зустріч під час свого візиту до Парижа.
Їхні королівські Високості зустрілися з мером Парижа — Анн Ідальго. Вона перша жінка на посаді мера Парижа за історію міста.
Пані мер була одягнена в картатий світлий костюм і пальто, а взута в замшеві гостроносі черевики на підборах. Королева Мері теж обрала костюм для нового виходу, одягнувши жакет з коміром-стійкою та поясом на талії та бриджі, а взута була у високі замшеві чоботи на підборах кольору марсала.
У руках королеви була сумка від Chanel, а на грудях пришпилена брошка з кольорового каміння. Її Величність зібрала волосся в низький хвіст і зробила виразний макіяж, а також одягла сережки-кільця.
Днем раніше королева Мері продемонструвала в Парижі інший образ у штанному костюмі, відвідавши Франко-данський економічний форум у Палаці Броньяр.