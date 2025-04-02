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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
239
Час на прочитання
1 хв

У сірому костюмі та чоботях кольору марсала: королева Мері та її чоловік на зустрічі з мером Парижа

Король Фредерік X та королева Мері провели ще одну ділову зустріч під час свого візиту до Парижа.

Автор публікації
Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Мері та король Фредерік X

Королева Мері та король Фредерік X / © Associated Press

Їхні королівські Високості зустрілися з мером Парижа — Анн Ідальго. Вона перша жінка на посаді мера Парижа за історію міста.

Пані мер була одягнена в картатий світлий костюм і пальто, а взута в замшеві гостроносі черевики на підборах. Королева Мері теж обрала костюм для нового виходу, одягнувши жакет з коміром-стійкою та поясом на талії та бриджі, а взута була у високі замшеві чоботи на підборах кольору марсала.

Король Фредерік X і королева Мері / © Associated Press

Король Фредерік X і королева Мері / © Associated Press

Король Фредерік X і королева Мері з мером Парижа - Анн Ідальго / © Associated Press

Король Фредерік X і королева Мері з мером Парижа - Анн Ідальго / © Associated Press

У руках королеви була сумка від Chanel, а на грудях пришпилена брошка з кольорового каміння. Її Величність зібрала волосся в низький хвіст і зробила виразний макіяж, а також одягла сережки-кільця.

Король Фредерік X і королева Мері з мером Парижа - Анн Ідальго / © Associated Press

Король Фредерік X і королева Мері з мером Парижа - Анн Ідальго / © Associated Press

Днем раніше королева Мері продемонструвала в Парижі інший образ у штанному костюмі, відвідавши Франко-данський економічний форум у Палаці Броньяр.

Дата публікації
Кількість переглядів
239
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