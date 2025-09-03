ТСН у соціальних мережах

У сірому костюмі та з гарним настроєм: король Чарльз вперше після відпустки з’явився на заході

Король Чарльз III з’явився на першому публічному заході після літньої відпустки у Балморалі.

Король Чарльз

Король Чарльз / © Associated Press

Монарх прибув на екскурсію до ораторія Святого Філіпа Нері після канонізації кардинала Джона Генрі Ньюмана в Бірмінгемі.

Король Чарльз III / © Associated Press

Король Чарльз III / © Associated Press

Чарльз мав відпочилий вигляд, був одягнений в елегантний світло-сірий картатий класичний костюм, світлу сорочку та бордову краватку в принт, а в його нагрудній кишені традиційно була хустка.

Король Чарльз III / © Associated Press

Король Чарльз III / © Associated Press

Король був взутий у лаковані туфлі оксфорди, у нього на мізинці був золотий перстень-печатка, а на лацкані піджака пришпилена маленька квітка.

Король Чарльз III / © Associated Press

Король Чарльз III / © Associated Press

Королева Камілла не склала чоловікові сьогодні компанію, а вчора, нагадаємо, вона відвідувала штабквартиру благодійної організації ShelterBox, де зустрілася зі співробітниками та волонтерами.

