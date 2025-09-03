- Дата публікації
У сірому костюмі та з гарним настроєм: король Чарльз вперше після відпустки з’явився на заході
Король Чарльз III з’явився на першому публічному заході після літньої відпустки у Балморалі.
Монарх прибув на екскурсію до ораторія Святого Філіпа Нері після канонізації кардинала Джона Генрі Ньюмана в Бірмінгемі.
Чарльз мав відпочилий вигляд, був одягнений в елегантний світло-сірий картатий класичний костюм, світлу сорочку та бордову краватку в принт, а в його нагрудній кишені традиційно була хустка.
Король був взутий у лаковані туфлі оксфорди, у нього на мізинці був золотий перстень-печатка, а на лацкані піджака пришпилена маленька квітка.
Королева Камілла не склала чоловікові сьогодні компанію, а вчора, нагадаємо, вона відвідувала штабквартиру благодійної організації ShelterBox, де зустрілася зі співробітниками та волонтерами.