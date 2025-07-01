ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
1185
Час на прочитання
1 хв

У сірому костюмі та з квіткою на лацкані: король Чарльз на урочистому заході в Единбурзі

Король Чарльз прибув з королевою Каміллою до Шотландії.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Чарльз

Король Чарльз / © Getty Images

Їхні Величності відвідують Шотландію з членами королівської сім’ї в межах Королівського тижня до п’ятниці, 4 липня.

Сьогодні монарх оглядав Королівську роту лучників під час церемонії передавання ключів у садках палацу Голірудгаус.

Король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз / © Associated Press

Чарльз III з’явився на публіці у світло-сірому картатому костюмі, білій сорочці та смугастій зелено-червоній краватці. В нагрудній кишені його піджака була квітчаста хустка, також трохи вище була прикріплена фіолетова квітка. Взутий монарх був у бордові, ідеально начищені туфлі.

Король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз / © Associated Press

Королева Камілла на заході з Чарльзом не була помічена. Нагадаємо, минулого тижня король і королева провели прийом на честь 25-річчя Королівської школи малювання у Сент-Джеймському палаці в Лондоні.

Король Чарльз / © Getty Images

Король Чарльз / © Getty Images

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie