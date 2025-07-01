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У сірому костюмі та з квіткою на лацкані: король Чарльз на урочистому заході в Единбурзі
Король Чарльз прибув з королевою Каміллою до Шотландії.
Їхні Величності відвідують Шотландію з членами королівської сім’ї в межах Королівського тижня до п’ятниці, 4 липня.
Сьогодні монарх оглядав Королівську роту лучників під час церемонії передавання ключів у садках палацу Голірудгаус.
Чарльз III з’явився на публіці у світло-сірому картатому костюмі, білій сорочці та смугастій зелено-червоній краватці. В нагрудній кишені його піджака була квітчаста хустка, також трохи вище була прикріплена фіолетова квітка. Взутий монарх був у бордові, ідеально начищені туфлі.
Королева Камілла на заході з Чарльзом не була помічена. Нагадаємо, минулого тижня король і королева провели прийом на честь 25-річчя Королівської школи малювання у Сент-Джеймському палаці в Лондоні.