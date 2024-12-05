У сірому костюмі Dior: королева Камілла разом із Бріжит Макрон відвідала літерутарну премію у Лондоні

Дружина президента Франції Бріжит Макрон прибула до Лондона та зустрілася з королевою Каміллою.

Перша леді Франції привітала королеву Каміллу на церемонії вручення премії "Entente Litteraire" у резиденції посла Франції у Лондоні.

Королева Камілла та Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Дружина короля Чарльза вкотре продемонструвала свою відданість грамотності та літературі.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

На церемонії було вручено премію за книжки, призначені для підлітків та молодих людей. Премія також спрямована на те, щоб пролити світло на франко-британський літературний талант, показавши особливий зв'язок читання, який існує між двома країнами. Це нова премія, вона була заснована тільки 2023 року після офіційного запуску під час державного візиту короля Чарльза і королеви Камілли до Франції у вересні того ж року, пише People.

Королева Камілла та Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Королева з'явилася на церемонії в елегантному спідничному костюмі від Dior сірого кольору, доповнивши образ сережками-висячками з перлами, декількома улюбленими браслетами, зробила виразний макіяж та укладання.

Королева Камілла та Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Днем раніше Камілла відвідала державний банкет у Букінгемському палаці на честь приїзду еміра Катару до Лондона. Там Її Величність сяяла у червоній оксамитовій сукні, яку вже носила раніше.

Королева Камілла та король Чарльз III на державному банкеті на честь еміра Катару в Букінгемському палаці, 3 грудня 2024 року / Фото: Getty Images

Читайте також: