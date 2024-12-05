У сірому костюмі Dior: королева Камілла разом із Бріжит Макрон відвідала літерутарну премію у Лондоні

Дружина президента Франції Бріжит Макрон прибула до Лондона та зустрілася з королевою Каміллою.
Перша леді Франції привітала королеву Каміллу на церемонії вручення премії "Entente Litteraire" у резиденції посла Франції у Лондоні.
Дружина короля Чарльза вкотре продемонструвала свою відданість грамотності та літературі.
На церемонії було вручено премію за книжки, призначені для підлітків та молодих людей. Премія також спрямована на те, щоб пролити світло на франко-британський літературний талант, показавши особливий зв'язок читання, який існує між двома країнами. Це нова премія, вона була заснована тільки 2023 року після офіційного запуску під час державного візиту короля Чарльза і королеви Камілли до Франції у вересні того ж року, пише People.
Королева з'явилася на церемонії в елегантному спідничному костюмі від Dior сірого кольору, доповнивши образ сережками-висячками з перлами, декількома улюбленими браслетами, зробила виразний макіяж та укладання.
Днем раніше Камілла відвідала державний банкет у Букінгемському палаці на честь приїзду еміра Катару до Лондона. Там Її Величність сяяла у червоній оксамитовій сукні, яку вже носила раніше.
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