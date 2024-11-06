У сірому костюмі і на високих шпильках: красива Меланія Трамп у виборчому штабі

Меланія Трамп підтримала чоловіка Дональда Трампа під час його виступу у штабі у Вест-Палм-Біч, штат Флорида, звідки вони спостерігали за виборами.

Меланія Трамп / Фото: Associated Press

Там Дональд оголосив про свою перемогу на виборах. На той час, за підрахунками, він мав 267 голосів із 270 необхідних, підрахунки ще тривають.

Меланія Трамп / Фото: Associated Press

Перша леді з'явилася у стильному образі. На ній був сірий костюм із вовни від Dior, який складався з двобортного приталеного жакета із чорними ґудзиками і спідниці довжини міді.

Меланія Трамп / Фото: Associated Press

Меланія Трамп / Фото: Associated Press

Вбрання Меланія доповнила чорними гостроносими туфлями на високих шпильках.

Меланія Трамп / Фото: Associated Press

У неї було акуратне укладання з легкими локонами, макіяж із акцентом на очах і довгий молочний манікюр. На пальцях красувалися каблучки. Вона мала стрункий і вишуканий вигляд.

Меланія Трамп / Фото: Associated Press

Меланія Трамп / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми писали, що королева Єлизавета II говорила про Дональда Трампа.

Читайте також:

Жодного слова про Україну! Трамп святкує перемогу на виборах - наживо зі США