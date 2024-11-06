У сірому костюмі і на високих шпильках: красива Меланія Трамп у виборчому штабі

Дружина кандидата у президенти США від Республіканської партії вбранням стриманого кольору підкреслила струнку фігуру.
Меланія Трамп підтримала чоловіка Дональда Трампа під час його виступу у штабі у Вест-Палм-Біч, штат Флорида, звідки вони спостерігали за виборами.
Там Дональд оголосив про свою перемогу на виборах. На той час, за підрахунками, він мав 267 голосів із 270 необхідних, підрахунки ще тривають.
Перша леді з'явилася у стильному образі. На ній був сірий костюм із вовни від Dior, який складався з двобортного приталеного жакета із чорними ґудзиками і спідниці довжини міді.
Вбрання Меланія доповнила чорними гостроносими туфлями на високих шпильках.
У неї було акуратне укладання з легкими локонами, макіяж із акцентом на очах і довгий молочний манікюр. На пальцях красувалися каблучки. Вона мала стрункий і вишуканий вигляд.
Нагадаємо, раніше ми писали, що королева Єлизавета II говорила про Дональда Трампа.
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