У сірому костюмі і на високих шпильках: Меланія Трамп із чоловіком побувала на фондовій біржі

Дружина новообраного президента США продемонструвала гарний діловий лук.
Новообраний президент США Дональд Трамп завітав на Нью-Йоркську фондову біржу (NYSE) зі своєю дружиною Меланією. Це відбулося після того, як Дональд вдруге став "Людиною року" за версією TIME.
Він був одягнений у темно-синій костюм, білу сорочку і краватку кольору бургунді з принтом.
Меланія обрала для свого виходу діловий сірий костюм у смужку, який складався із подовженого жакета і прямих штанів зі стрілками, а також білу сорочку. Аутфіт вона доповнила сірими замшевими туфлями на високих шпильках.
Пані Трамп зробила укладання з легкими локонами, макіяж смокі-айс і з шоколадною помадою та довгий молочний манікюр.
Нагадаємо, Меланія Трамп на виборчій дільниці з'явилася у сукні з принтом polka dot і сонцезахисних окулярах.
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