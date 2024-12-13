У сірому костюмі і на високих шпильках: Меланія Трамп із чоловіком побувала на фондовій біржі

Новообраний президент США Дональд Трамп завітав на Нью-Йоркську фондову біржу (NYSE) зі своєю дружиною Меланією. Це відбулося після того, як Дональд вдруге став "Людиною року" за версією TIME.

Дональд і Меланія Трамп / Фото: Associated Press

Він був одягнений у темно-синій костюм, білу сорочку і краватку кольору бургунді з принтом.

Дональд і Меланія Трамп / Фото: Associated Press

Меланія обрала для свого виходу діловий сірий костюм у смужку, який складався із подовженого жакета і прямих штанів зі стрілками, а також білу сорочку. Аутфіт вона доповнила сірими замшевими туфлями на високих шпильках.

Дональд і Меланія Трамп / Фото: Associated Press

Пані Трамп зробила укладання з легкими локонами, макіяж смокі-айс і з шоколадною помадою та довгий молочний манікюр.

Дональд і Меланія Трамп / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Меланія Трамп на виборчій дільниці з'явилася у сукні з принтом polka dot і сонцезахисних окулярах.

Читайте також:

Меланія Трамп на врученні нагороди (6 фото)