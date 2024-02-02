У сірому костюмі і стильній сорочці: новий вихід Олени Зеленської у Берліні

Олена Зеленська у межах свого візиту до Берліну взяла участь в Українсько-німецькій конференції з питань психічного здоров’я, психосоціальної підтримки та реабілітації. На заході презентували результати світового дослідження, яке провели в 11 країнах світу до торішнього Саміту перших леді та джентльменів.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Як ми і сподівалися, це велике якісне дослідження починає жити окремим життям, щоб приносити користь не лише нам, але й іншим зацікавленим у добробуті своїх громадян країнам. Україна пришвидшено долає шлях до системи психологічної допомоги – вимушено, через вороже вторгнення. Почавши з вивчення чужого досвіду, тепер ми вже можемо ділитися своїм", – зазначила перша леді України.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Зеленська разом із першою леді Німеччини Ельке Бюденбендер у форматі інтерв’ю поговорили про психологічні виклики, які ставить перед людьми вороже вторгнення.

"Програма ментального здоров’я націлена на те, щоб підтримувати нашу стійкість. На самому адреналіні важко триматися довго. Ми повинні змінити наше "паливо". Нехай ним буде глибоке розуміння себе та інших, довіра та впевненість: рішення завжди є", – додала Олена.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

На конференції Зеленська постала у стильній білій сорочці, діловому сірому костюмі, що складався із жакету і штанів-кльош, та чорних шкіряних туфлях на шпильках.

Олена Зеленська / Фото: Getty Images

Перша леді зробила ідеально рівне укладання з боковим проділом, ніжний макіяж і завершила лук срібними сережками.

Нагадаємо, раніше на зустрічі з німецькою колегою Олена Зеленська продемонструвала діловий образ у чорному костюмі з жакетом на затин і з цікавою аплікацією на грудях.

Читайте також: