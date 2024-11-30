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У сірому костюмі і туфлях на шпильках: діловий образ Іванки Трамп

У сірому костюмі і туфлях на шпильках: діловий образ Іванки Трамп

У сірому костюмі і туфлях на шпильках: діловий образ Іванки Трамп

Іванка Трамп

Донька обраного президента США поділилася з підписниками новою світлиною.

Іванка Трамп опублікувала в Instagram фото свого ділового аутфіту. Позувала вона біля вікна.

Іванка постала у сірому костюмі, який складався з жакета на затин й обтислих прямих штанів. Вбрання Іванка скомбінувала з біло-чорними туфлями з прозорими вставками і на шпильках.

Іванка Трамп / ©
Іванка Трамп

Трамп волосся закинула на один бік, зробила макіяж із акцентом на очах, прикрасила вуха лаконічними сережками-цвяшками, а шию – ланцюжком.

Нагадаємо, Іванка Трамп продемонструвала гарний лук у синьому сарафані з бантом на талії.

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