У сірому костюмі і з перлинною брошкою: Олена Зеленська зустрілася зі студентами

Олена Зеленська зустрілася зі студентами-архітекторами і представниками професійної спільноти. Вони поговорили на тему майбутніх українських міст. Зокрема обговорили комфорт і безбар’єрність для жителів. Крім того, перша леді розповіла про Альбом безбар’єрних рішень – це практичний посібник, який рекомендує та на прикладах демонструє, як міське середовище може бути дружнім до різних користувачів.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Уявіть людину на кріслі колісному, яка живе на останньому поверсі звичайної п’ятиповерхівки. Лунає повітряна тривога. За кілька хвилин чути перший вибух. Як думаєте, чи може ця людина швидко дістатися укриття? Маломобільні групи населення зараз ризикують життям більше за інших. Бо навіть шлях до порятунку для них небезпечний. Ця війна показала нам, наскільки безбар’єрність – не формальність. Це питання виживання", зауважила Зеленська.

Вона додала, що перший розділ Альбому презентували ще наприкінці 2021 року, а після повномасштабного вторгнення Росії в Україну його адаптували до умов воєнного часу. Три нові розділи посібника, які присвячені вуличній інфраструктурі, громадському простору, громадським будівлям і спорудам, теж враховують нові реалії.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

На зустрічі перша Олена з'явилася у діловому образі. На ній була біла трикотажна водолазка і сірий костюм, який складався із подовженого жакету і штанів кльош. До кишені на жакеті перша леді прикріпила елегантну брошку з перлами.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Акуратне укладання, ніжний макіяж і лаконічні золоті сережки-цвяшки завершили аутфіт Зеленської.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, вчора президенту України Володимиру Зеленському виповнилося 45 років. Дружина привітала його гарною спільною світлиною.

Олена і Володимир Зеленські / Фото: Instagram Олени Зеленської

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